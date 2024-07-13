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Легенда Португалии Фигу прокомментировал игровое время Криштиану Роналду на Евро-2024

Легенда Португалии Фигу прокомментировал игровое время Криштиану Роналду на Евро-2024
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Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу высказался об игровом времени известного футболиста португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024, где его национальная команда дошла до 1/4 финала, проиграв в серии пенальти сборной Франции.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«У каждого, конечно, есть своё мнение. Мы все тренеры в таких ситуациях. Отвечать на вопросы – «почему?», «почему нет?» – должны те, кто несёт ответственность за решения. Конечно, у меня есть своё мнение на этот счёт, но сейчас нет смысла им делиться. Всё уже произошло, и говорить то или это, когда всё случилось, гораздо проще. Но в любом случае логично, что всё можно было сделать по-другому», – приводит слова Фигу A Bola со ссылкой на Sport TV.

Напомним, Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.

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Сетка плей-офф Евро-2024
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