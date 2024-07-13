Бывший форвард московского «Динамо» Игорь Колыванов назвал главное разочарование Евро-2024.

«Для меня сборная Италии — главное разочарование Евро-2024, однозначно. Они приехали просто в разобранном состоянии. Играли в непонятный футбол непонятным составом. Непонятно, что хотели сделать. Все говорили про эту «группу смерти».

Итальянцы в первые 20 минут матча с Албанией пропустили, потом создали что‑то и забили. Затем 0:1 с Испанией при нуле ударов по воротам, затем Хорватия полностью их переиграла. Может, и уровень игроков не соответствует сборной. Возможен и кризис футболистов в Италии. Ранее Италия выигрывала крупные турниры, сейчас на равных играет с Албанией. Команда физически была просто не готова к турниру», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: