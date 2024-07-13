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Сауль Ньигес покинет «Атлетико» после 10 лет в первой команде — Фабрицио Романо

Сауль Ньигес покинет «Атлетико» после 10 лет в первой команде — Фабрицио Романо
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Испанский полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес продолжит карьеру «Севилье», сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Севилья» уже согласовала с 29-летним футболистом условия контракта. Сообщается, что Сауль расторгнет соглашение с «Атлетико» и перейдёт в «Севилью», более чем на 50% сократив зарплату. Нынешнее соглашение Сауля с «матрасниками» рассчитано до 2026 года.

Отмечается, что в понедельник испанец отправится в Севилью для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Сауль выступал за мадридскую команду с 2012 года, став полноценным игроком первой команды в 2014-м. Полузащитник провёл за «Атлетико» 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА.

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