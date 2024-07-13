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Стал известен план «Барселоны» по работе над трансфером вингера Испании Нико Уильямса

Стал известен план «Барселоны» по работе над трансфером вингера Испании Нико Уильямса
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Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может перейти в «Барселону» сразу после окончания Евро-2024. Об этом сообщает журналист Ашраф бен Аяда в социальной сети X (ранее Twitter).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, каталонская команда, узнав о том, что Нико будет недоступен для трансфера после 1 августа, решила отложить все остальные трансферные работы, чтобы сконцентрироваться на переходе вингера баскской команды. Сообщается, что «Барселона» постарается завершить трансфер в период после окончания Евро-2024 и перед возвращением в Уильямса в состав «Атлетика».

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Отметим, что Нико в составе сборной выступает на Евро-2024. В финальном матче турнира национальная команда Англии встретится с Испанией. Финал турнира состоится 14 июля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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