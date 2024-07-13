41-летний Пепе может вернуться в чемпионат Испании

41-летний португальский защитник Пепе может вернуться в чемпионат Испании. Ранее игрок завершил свой контракт с «Порту».

Как сообщает Superdeporte, испанская «Сельта» рассматривает возможность сотрудничества с футболистом и может предложить ему подписать соглашение.

Ранее в испанской Примере защитник выступал в составе мадридского «Реала».

Напомним, Пепе перешёл в «Порту» из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет € 500 тыс.

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