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Агуэро назвал вероятного обладателя «Золотого мяча»

Агуэро назвал вероятного обладателя «Золотого мяча»
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро назвал главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Винисиус не провалил Кубок Америки – просто в сборной Бразилии трудные времена. Вини невероятно провёл этот сезон – он был лучше Мбаппе. Я не говорю, что он сильнее Килиана в целом, но в этом сезоне он преуспел больше. Да, я считаю Мбаппе более совершенным игроком, однако французу становится трудно, когда соперник обороняется низким блоком. В этом плане Винисиус куда более искусен.

Беллингем тоже сыграл ключевую роль в успехах «Реала». Мне нравится этот игрок, и я бы предпочёл, чтобы «Золотой мяч» достался ему, но стоит признать, что Винисиус провёл сезон лучше», – приводит слова Агуэро Madrid Zone в соцсетях.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу:

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