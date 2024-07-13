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Марк Кукурелья дал необычное обещание в случае победы сборной Испании в финале Евро-2024

Марк Кукурелья дал необычное обещание в случае победы сборной Испании в финале Евро-2024
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья дал необычное обещание в случае победы национальной команды в финале чемпионата Европы — 2024, где испанцы сыграют с Англией. Матч состоится завтра, 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перекрашу волосы в красный. Сделаю это, если мы выиграем. Я не смогу сыграть в финале с красными волосами, поэтому не перекрасился ранее. Я обязан это сделать, но мне нужно выполнить это так, чтобы они не стали такими, как у Русалочки. Я что‑нибудь придумаю», — приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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