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Генич выделил новое игровое качество «Спартака» при Станковиче

Генич выделил новое игровое качество «Спартака» при Станковиче
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Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что «Спартак» стал лучше играть на стандартах при новом главном тренере Деяне Станковиче.

«При Станковиче сразу после угловых начали забивать. В прошлом сезоне как-то не удавалось», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Напомним, московский «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей.

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