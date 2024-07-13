Генич выделил новое игровое качество «Спартака» при Станковиче

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что «Спартак» стал лучше играть на стандартах при новом главном тренере Деяне Станковиче.

«При Станковиче сразу после угловых начали забивать. В прошлом сезоне как-то не удавалось», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Напомним, московский «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей.

Самые титулованные футбольные клубы России: