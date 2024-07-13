Ямаль назвал игрока, с которым хотел бы выступать в одной команде

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что хотел бы выступать с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси в одной команде.

«Я надеялся, что смогу делить раздевалку с Месси и тренироваться с ним, но этого так и не случилось. Всё ещё надеюсь, что это произойдёт в будущем», – приводит слова Ямаля Managing Barca в соцсетях.

Всего в минувшем сезоне Ламин Ямаль сыграл 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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