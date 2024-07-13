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Ямаль: Мбаппе попросил мою футболку после полуфинала на Евро

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попросил его поменяться футболками после полуфинального матча чемпионата Европы — 2024, который завершился в пользу испанцев (2:1).

«Килиан Мбаппе попросил мою футболку после игры», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на Marca.

Напомним, ранее Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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