Стало известно условие, при котором Жоау Феликс может вернуться в «Барселону»

Крайний нападающий «Атлетико» из Мадрида и сборной Португалии Жоау Феликс может вернуться в «Барселону» этим летом, если каталонский клуб не сможет оформить переход вингера сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Барселона» на данный момент остановила все трансферные работы, включая возвращение португальца и полностью сконцентрировалась на переходе вингера баскской команды. Сообщается, что каталонская команда уже сообщила Феликсу, что будет продолжать работать над трансфером, но позже. Сам португалец очень хотел бы вернуться в «Барселону», в том числе перейти в команду на полноценной основе, а не в аренду.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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