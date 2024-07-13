Аршавин: не думаю, что у «Спартака» меньше финансов, чем у «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» в финансовом плане.

«Реально ли конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке? Почему нет? «Спартак» может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у «Зенита». Они могут покупать игроков, которых хотят», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

После 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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