«Поражает». Андрес Иньеста дал оценку выступлениям Ламина Ямаля

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста оценил игру вингера национальной команды Ламина Ямаля.

«Учитывая его возраст и то, что это необычная ситуация для футбола, это поражает. Но год, который Ямаль провёл в «Барселоне», уже показал, что он отличается от других, и то, что Ламин демонстрирует на Евро, также впечатляет.

Можно только наслаждаться его игрой. Надеюсь, он сможет провести великолепный финал, потому что Ламин ключевой игрок. У него вся жизнь впереди, чтобы продолжать расти, но на сегодняшний день я рад, что он показывает такой высокий уровень», — приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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