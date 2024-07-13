Аршавин не считает «Спартак» претендентом на борьбу с «Зенитом» за чемпионство

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы «Спартака» навязать борьбу петербургскому клубу за победу в чемпионате России.

«Кажется ли сейчас «Спартак» конкурентом «Зениту» в борьбе за чемпионство? Пока нет, но от «Спартака» мало что слышно и видно. Обычно всё наоборот, новости о «Спартаке» везде. Сейчас всё тихо и спокойно, и это даже подозрительно.

За тройку лидеров РПЛ они могут побороться. Мне кажется, им качества не хватает, звёзд нет, как Промес. Квинси был одной звездой, а теперь и его нет. Таких, как Промес, нужно хотя бы три человека в составе», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

Напомним, московский «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей.

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