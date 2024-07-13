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16-летний Ламин Ямаль назвал победителя Кубка Америки

16-летний Ламин Ямаль назвал победителя Кубка Америки
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, как хотел бы, чтобы завершился финал Кубка Америки и Евро-2024. Напомним, Англия в финале чемпионата Европы сыграет с Испанией, а Аргентина проведёт встречу с Колумбией в решающем матче Копы-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, Месси выиграет с Аргентиной Кубок Америки, а мы выиграем Евро, и я смогу сыграть против него в Финалиссиме», – приводит слова Ямаля RAC1.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Сборная Аргентины с капитаном Лионелем Месси в финале Копы-2024 сыграет с национальной командой Колумбии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

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