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СМИ назвали одну из главных трансферных целей «ПСЖ» на лето

СМИ назвали одну из главных трансферных целей «ПСЖ» на лето
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Вингер «Ренна» Дезире Дуэ имеет к себе серьёзный интерес со стороны «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, парижский клуб этим летом определил его одним из самых приоритетных трансферов, как и Жоау Невеша из «Бенфики».

«Бавария» уже предложила € 35 млн евро с бонусами за Дуэ — «Ренн» отклонил данное предложение.

Дуэ находится в системе «Ренна» с 2011 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола и сделал столько же ассистов в 43 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что французский гранд намеревался приобрести молодого вундеркинда «Барселоны» Ламина Ямаля, однако «Барселона» отвергла предложение французского «ПСЖ» о покупке 16-летнего нападающего. По некоторым данным, сумма предложения «ПСЖ» составляла € 250 млн, что могло сделать Ламина самым дорогим трансфером в истории футбола.

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