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Иммобиле опубликовал трогательное видео, попрощавшись с «Лацио» и фанатами

Иммобиле опубликовал трогательное видео, попрощавшись с «Лацио» и фанатами
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле простился с клубом и фанатами перед трансфером в «Бешикташ».

«Побеседовал с тренером, он принял моё решение, хотя ему бы хотелось поработать со мной. Он принял то, что я решил со своей семьёй.

Давайте держаться вместе с ними, вас ждет важная кампания – я буду поддерживать вас. Нет смысла пересказывать всё, что мы пережили вместе, я три дня смотрел видео и читал письма.

Думаю, настал момент сказать не «прощайте», а «до встречи». Этот клуб всегда останется моим домом. Хочу послать вам крепкие объятия от меня и Джессики, моей жены. Она также была неотъемлемой частью семьи «Лацио».

Буду поддерживать вас. Я – фанат «Лацио». Обнимаю и надеюсь скоро вас увидеть», – сказал Иммобиле в видео под названием «Король говорит» в официальном клубном канале на YouTube.

Иммобиле играл за «Лацио» с лета 2016 года, когда за € 9,45 млн перешёл из «Севильи». В составе римлян он забил 207 голов и отдал 50 ассистов в 340 матчах.

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