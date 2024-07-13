«Пытался показать, что со мной тоже можно выигрывать». Лунин откровенно рассказал о сезоне

Голкипер «Реала» Андрей Лунин рассказал о своём сезоне-2023/24 в мадридском клубе.

«Ментально Мадрид требователен ко всем. Что я имею в виду? Я морально подготовился быть вторым вратарём и быть готовым, когда это потребуется, если у Тибо Куртуа возникнет какой-нибудь дискомфорт.

Но потом он получил травму, что было худшим, что могло с ним произойти. Это было досадно, потому что он всегда вдохновлял и поддерживал меня. В тот момент я также поддержал его, потому что он заслуживает этого, как никто другой, хотя для меня это могла быть возможность.

С тех пор я пытался сделать всё, чтобы показать, что со мной тоже можно выигрывать, что я могу быть номером один, что со мной тоже можно быть спокойным. В первых двух играх чемпионата сыграл я, но потом тренер изменил решение, мне пришлось быть вторым вратарём. Снова пришлось работать и ждать.

Психологически мне очень помогла жена, как всегда в эти годы, благодаря ей я никогда не был в депрессии. Поэтому, когда Кепа травмировался на разминке, я был готов. И в тот день мне повезло, что я отбил пенальти, что придало мне уверенность и выброс адреналина.

Я пытался показать, что со мной можно выигрывать важные вещи, что я готов к большим свершениям. Это то, чего я хочу, над чем я работаю каждый день», — приводит слова Лунина Marca.

В минувшем сезоне Лунин провёл 31 матч, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча.

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