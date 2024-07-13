Голкипер «Реала» Андрей Лунин прошёл блиц-опрос, рассказав о главной тайне в жизни

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил на вопросы журналистов в формате блиц-интервью.

– Ваш любимый вид спорта, кроме футбола?

— Формула-1, баскетбол и теннис.

– Любимый спортсмен?

– Майкл Джордан. Когда смотришь фильм и видишь его карьеру, это заставляет думать по-другому и позволяет мечтать. Всё возможно.

– Лучший футболист всех времён?

– Криштиану Роналду.

– Лучший друг в раздевалке?

– Фран Гарсия, Федерико Вальверде, Браим Диас, Джуд Беллингем. Но все они очень хорошие и создают чувство, что вы одна семья.

— Партнёр, заставляющий вас смеяться больше всего?

— Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес.

– У тебя есть прозвище в раздевалке?

– У меня было два. Модрич придумал одно, но я не собираюсь это озвучивать.

– Самая большая тайна в жизни Лунина?

– Я готовлю, но не ем в ресторанах. Я слежу за своим питанием, поэтому мне так спокойнее.

– Футболка особого соперника?

— Мануэля Нойера, модернизировавшего амплуа вратарей.

— Дай определение Флорентино Пересу.

– Босс.

– Почему ты женился в спортивном костюме?

– Мы не чувствовали себя комфортно в костюме, когда все смотрели, а мы выступали перед многими людьми. Мы с женой решили, что так будет легче и комфортнее, но это всё равно особый день.

Мы хотим когда-нибудь провести церемонию на пляже, с семьёй, без костюмов, но она в летнем платье, а я в белой рубашке. Мы сделаем что-нибудь прекраснее», — приводит слова Лунина Marca.

В минувшем сезоне Лунин провёл 31 матч, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча.

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