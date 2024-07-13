Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже футболок Мбаппе за первый день

«Реал» начал продавать футболки своего нового нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на El Chiringuito, за первый день продаж мадридский клуб реализовал более 7 тысяч футболок игрока и заработал € 800 тысяч через онлайн-магазин.

Ранее мадридский клуб сообщил, что официальная презентация французского нападающего состоится 16 июля.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Ранее сообщалось, что в «Реале» оказались не готовы к высокому спросу на футболки Мбаппе и сообщили о возможных задержках с доставками.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа