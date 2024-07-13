Андрей Лунин: с таким футболом Украина на Евро заслуживала большего

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал о выступлении команды на Евро-2024..

Сначала нам нужно было пройти плей-офф отбора в марте, и мы это сделали. Мы хотели подарить людям радость выхода в плей-офф финальной стадии турнира.

Нам очень жаль, что этого не произошло, потому что с футболом, который мы показали во втором и третьем матчах, мы заслуживали большего», — приводит слова Лунина Marca.

После первого матча Евро Лунин отправился на скамейку запасных, а место в воротах занял Анатолий Трубин. Украина не смогла выйти из группы, набрав четыре очка в своём квартете.

Напомним, в группе со сборной Украины также были национальные команды Румынии, Бельгии и Словакии.

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