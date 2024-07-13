Президент Аргентины высказался о величии Месси, а также сравнил его с Пеле

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Хотел бы встретиться с Месси? Лео — лучший игрок в истории. Говорю это уже давно. Есть даже видео, где я говорил это раньше.

Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. В этом нет сомнений.

Для меня было бы честью принять Месси в своей резиденции», — заявил Милей в интервью La Nación.

Сборная Аргентины с капитаном Лионелем Месси в финале Копы-2024 сыграет с национальной командой Колумбии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Напомним, Месси является восьмикратным обладателем престижной футбольной награды «Золотой мяч». Также аргентинец является чемпионом мира в составе национальной сборной и многократным победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны».

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