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Лунёв оценил первое дерби со «Спартаком» в составе «Динамо»

Лунёв оценил первое дерби со «Спартаком» в составе «Динамо»
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Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв высказался о первом после подписания контракта с бело-голубыми товарищеском матче со «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.) и своей игре в контрольных встречах.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
5 : 4
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Нгамалё – 23'     1:1 Чернов – 73'    

«Как мне первое дерби в составе «Динамо»? Всё прошло тихо-спокойно, каких-то глобальных эмоций не было – всё-таки это была товарищеская игра. Доволен ли тем, что за три игры в межсезонье не пропустил ни одного мяча? Это пока ещё межсезонье, так что это ничего не значит», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Динамо».

В июне 2024 года официальный телеграм-канал московского «Динамо» объявил о подписании контракта с 32-летним голкипером Андреем Лунёвым, который ранее выступал за азербайджанский «Карабах», петербургский «Зенит» и «Уфу». В составе бело-голубых вратарь принял участие в трёх контрольных матчах, не пропустив ни одного гола в своих игровых отрезках.

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