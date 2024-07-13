Лунёв оценил первое дерби со «Спартаком» в составе «Динамо»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв высказался о первом после подписания контракта с бело-голубыми товарищеском матче со «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.) и своей игре в контрольных встречах.

«Как мне первое дерби в составе «Динамо»? Всё прошло тихо-спокойно, каких-то глобальных эмоций не было – всё-таки это была товарищеская игра. Доволен ли тем, что за три игры в межсезонье не пропустил ни одного мяча? Это пока ещё межсезонье, так что это ничего не значит», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Динамо».

В июне 2024 года официальный телеграм-канал московского «Динамо» объявил о подписании контракта с 32-летним голкипером Андреем Лунёвым, который ранее выступал за азербайджанский «Карабах», петербургский «Зенит» и «Уфу». В составе бело-голубых вратарь принял участие в трёх контрольных матчах, не пропустив ни одного гола в своих игровых отрезках.