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Вратарь «Динамо» Лунёв объяснил, почему не стал «пихать» Окишору за рискованный пас

Вратарь «Динамо» Лунёв объяснил, почему не стал «пихать» Окишору за рискованный пас
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Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв рассказал, почему не стал строго выговаривать 17-летнему полузащитнику Виктору Окишору за неудачное действие в игровом эпизоде контрольного матча.

— Из того, что мы видим по играм и тренировочному процессу, вы очень спокойно и рассудительно общаетесь с защитниками. Вспоминается эпизод, когда в одном из матчей Окишор отдал назад слабую передачу и вам пришлось выходить далеко из ворот. В перерыве вы ему спокойно объясняли, как нужно было действовать, без всякого «пихания».
— А какой смысл «пихать»? Нужно иметь чёткое понимание того, что мы делаем на поле и что мне ожидать от наших игроков. У нас есть чёткие требования от тренера, что мы должны играть в короткий и средний пас и всегда должны быть открывания. Мне как вратарю легче, когда я понимаю, кто куда бежит. Он ещё молодой футболист, и, возможно, в пылу игры он где-то немного растерялся. Это нормальный рабочий момент, — приводит слова Лунёва пресс-служба «Динамо».

18 июня 2024 года было официально объявлено о подписании 32-летним вратарём сборной России Андреем Лунёвым, в сезоне-2023/2024 выступавшим за азербайджанский «Карабах», контракта с московским «Динамо». Соглашение между игроком и клубом заключено сроком на два сезона и имеет опцию продления ещё на один год. Ранее Лунёв выступал в РПЛ за «Зенит» и «Уфу», а в зарубежных клубах (помимо «Карабаха») — за леверкузенский «Байер».

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