Адольфо Валенсия: Месси уже не тот, он потерял силу, скорость. Его может опекать любой

Бывший нападающий сборной Колумбии Адольфо Валенсия оценил форму лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Это уже не тот Месси, к которому мы привыкли в «Барселоне», когда он обыгрывал шестерых-семерых, он потерял скорость, потерял силу с возрастом. Так что наши молодые ребята из сборной Колумбии должны понимать, что у них есть преимущество – это уже не тот Месси.

Ди Мария тоже не тот игрок, которого мы знали в 23, 24 года, 26, 27… Это то преимущество, которое мы должны использовать.

Сейчас Месси может опекать любой игрок, не умаляя всех его достижений, ведь я всегда был его поклонником, уважал его как игрока и как человека, потому что он профессионал, который никогда не жаловался. Я его поклонник», – приводит слова Адольфо TyC Sports.

Сборная Аргентины с капитаном Лионелем Месси в финале Копы-2024 сыграет с национальной командой Колумбии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

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