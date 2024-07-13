«Слабый вратарь». Ловчев раскритиковал игру Лещука в дерби «Динамо» — «Спартак»

Экс-защитник сборной Советского Союза, московских «Спартака» и «Динамо» Евгений Ловчев критически высказался об игре голкипера бело-голубых Игоря Лещука в межсезонном товарищеском матче с красно-белыми (1:1, 5:4 пен. в пользу «Динамо»).

«Это клуб, в котором играли Лев Иванович Яшин, Володя Пильгуй… Много можно называть людей. Но Лещук слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной мяч, который берётся. Ты лёг и всё, а он даёт добить — что это такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Лещука 20 матчей за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, шесть игр вратарь провёл «на ноль».