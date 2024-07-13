Лунёв — о задачах «Динамо»: должны исправить то, чего не хватило в прошлом сезоне

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос о возможности борьбы бело-голубых за чемпионство в предстоящем сезоне-2024/2025.

— После прошлого сезона у динамовских болельщиков большие надежды на предстоящий чемпионат. Получится побороться за чемпионство и в этот раз?

— Будем стараться, у нас есть такая задача. Должны исправить то, чего не хватило в прошлом сезоне, чтобы всё получилось в этом, — приводит слова Лунёва официальный сайт «Динамо».

В чемпионате России — 2023/2024 московское «Динамо» стало обладателем бронзовых медалей. Перед последним туром бело-голубые лидировали в РПЛ, для оформления чемпионства им было достаточно сыграть вничью на выезде с «Краснодаром» в 30-м туре. Решающий матч завершился домашней победой «быков» со счётом 1:0.

32-летний вратарь Андрей Лунёв подписал контракт с «Динамо» в июне 2024 года.