«Привоз» железобетонный». Корнеев высказался об игре Лещука в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев раскритиковал игру голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в межсезонном товарищеском матче со столичным «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.).

«Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. Не знаю, какой сложности удар был сегодня, но это «привоз» железобетонный. Я не понимаю вратарей, которые отбивают перед собой. Почему не отбить в сторону? Тогда никто не сможет добить. Как только подписали Лунёва, то стало ясно, что это первый номер 100 процентов», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Игорь Лещук защищал ворота бело-голубых во втором тайме, сменив в перерыве Андрея Лунёва, и пропустил гол от защитника «Спартака» Никиты Чернова с добивания после отражённого удара на 73-й минуте.