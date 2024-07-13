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«Привоз» железобетонный». Корнеев высказался об игре Лещука в матче «Динамо» — «Спартак»

«Привоз» железобетонный». Корнеев высказался об игре Лещука в матче «Динамо» — «Спартак»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев раскритиковал игру голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в межсезонном товарищеском матче со столичным «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
5 : 4
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Нгамалё – 23'     1:1 Чернов – 73'    

«Я не знаю, что с Лещуком, будто человек не учится. Не знаю, какой сложности удар был сегодня, но это «привоз» железобетонный. Я не понимаю вратарей, которые отбивают перед собой. Почему не отбить в сторону? Тогда никто не сможет добить. Как только подписали Лунёва, то стало ясно, что это первый номер 100 процентов», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Игорь Лещук защищал ворота бело-голубых во втором тайме, сменив в перерыве Андрея Лунёва, и пропустил гол от защитника «Спартака» Никиты Чернова с добивания после отражённого удара на 73-й минуте.

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