Бьелса подверг жёсткой критике организацию Кубка Америки — 2024, проходящего в США

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса раскритиковал организацию Кубка Америки — 2024, проходящего в эти дни в США.

«Они говорили, что поля в идеальном состоянии, и всю эту ложь, которую они наговорили здесь, проводя пресс-конференцию, чтобы сказать про идеальные поля.

Они говорили, что здесь идеальные условия для тренировок, но Боливия не могла тренироваться, и у меня есть фотографии, доказывающие, что всё это ложь.

А потом мы говорим об этом, хотя я уже сказал всё, что обещал не говорить, но поступают угрозы. Скалони однажды уже осмелился сказать, что газон неподходящий, и это стало известной ошибкой.

Американцы не скажут вам: «Я дам вам идеальное поле». Они скажут вам: «Я дам вам поле, сделанное три дня назад». При этом стыки между участками травы не совпадают.

Тренировочные базы – это катастрофа. Боливия не могла тренироваться, но они говорят: «Всё в порядке, это Боливия», – приводит слова Бьелсы ESPN.

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