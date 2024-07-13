Клаудиньо близок к уходу из «Зенита», Джокович вышел в финал Уимблдона. Главное к утру
Бразильский полузащитник Клаудиньо может в ближайшие дни перейти из «Зенита» во «Фламенго», 37-летний сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз подряд вышел в финал Уимблдона, на этапе Бриллиантовой лиги в Монако побит мировой рекорд в беге на 2000 метров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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