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13 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Уимблдона-2024, трансферы НБА, лёгкая атлетика

Клаудиньо близок к уходу из «Зенита», Джокович вышел в финал Уимблдона. Главное к утру
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Бразильский полузащитник Клаудиньо может в ближайшие дни перейти из «Зенита» во «Фламенго», 37-летний сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз подряд вышел в финал Уимблдона, на этапе Бриллиантовой лиги в Монако побит мировой рекорд в беге на 2000 метров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» принял предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо — источник.
  2. Новак Джокович вышел в финал Уимблдона-2024.
  3. Джессика Халл из Австралии установила мировой рекорд на дистанции 2000 метров.
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