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«Зенит» — «Краснодар»: где смотреть, во сколько начало матча за Суперкубок России — 2024

Сегодня, 13 июля, состоится матч Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, последний раз команды встречались в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).

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