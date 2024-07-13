Константин Генич рассказал, что мотивирует его работать комментатором

Известный футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, в чём он находит мотивацию в своей профессии.

«В том, что я её очень люблю. Я люблю футбол и то, чем я занимаюсь. Я в привилегированном положении, и, как говорил Юрий Альбертович [Розанов], пока у тебя стоит на футбол, на свою работу, ты жив и занимаешься тем, чем должен заниматься.

Глобальной цели у меня нет. У меня как у самурая – нет цели, только путь. Выиграл раз [награду лучшему комментатору РПЛ] – приятно. Выиграл два – спасибо, хочется три.

Я выкладываюсь, готовлюсь к матчам, оставляю кусочек здоровья, жизни на матчах, и мне это нравится. И есть отдача, обратная связь. Она не всегда положительная, бывают дни, когда закрываешь комментарии в телеграме, уходишь в себя, принимаешь снотворное», – сказал Генич в новом выпуске подкаста на YouTube-канале «Василий Уткин».

Ранее были назначены комментаторы на финальный матч чемпионата Европы — 2024 между национальными командами Испании и Англии. Так, решающую игру Евро-2024 прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.