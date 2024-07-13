Олли Уоткинс сравнил сборную Англии с мадридским «Реалом»

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс сравнил «трёх львов» с мадридским «Реалом».

«Можно посмотреть на такую команду, как мадридский «Реал». В матчах Лиги чемпионов им комфортно и без мяча. У них есть уверенность, что они забьют, получив мяч. Я чувствую, что здесь [в сборной Англии] происходит то же самое.

Нас трудно победить. Неважно, плохо ли мы играем, у нас всё равно есть футболисты мирового класса, которые способны забить гол в любой момент», — приводит слова Уоткинса Marca.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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