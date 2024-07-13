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Джикия посетил матч «Спартака» с «Динамо» в качестве болельщика

Джикия посетил матч «Спартака» с «Динамо» в качестве болельщика
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Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия посетил вчерашний товарищеский матч красно-белых с московским «Динамо». Футболист в социальной сети разместил фотографию со стадиона.

Фото: Соцсети Георгия Джикии

12 июля завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). «Динамо» одержало победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

Напомним, 18 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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