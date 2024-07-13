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Захарян вошёл в топ-15 игроков по числу пасов вразрез в пятёрке сильнейших лиг Европы

Захарян вошёл в топ-15 игроков по числу пасов вразрез в пятёрке сильнейших лиг Европы
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Российский атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вошёл в число 15 лучших футболистов до 23 лет в топ-5 европейских лигах по количеству пасов вразрез в пересчёте на 90 минут по итогам минувшего сезона. Об этом сообщает аккаунт Rising Stars XI в соцсети Х (ранее Twitter).

Захарян занял 11-е место в этом рейтинге с показателем 1,39.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На первой строчке расположился полузащитник «Челси» Энцо Фернандес (2,71). На втором месте находится атакующий хавбек «Челси» Коул Палмер (2,23). Замыкает тройку лидеров по передачам вразрез в пересчёте на 90 минут полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц с показателем в 2,01.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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