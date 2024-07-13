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«Факел» объявил о начале сотрудничества с «Динамо-Брест»

Воронежский «Факел» и «Динамо-Брест» подписали договор о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

«Основная цель соглашения – популяризация футбола и совершенствование системы подготовки игроков.

Стороны планируют наладить обмен опытом по современным методикам обучения и тренировочного процесса футболистов.

«Факел» и «Динамо-Брест» рассчитывают также направлять футболистов друг к другу для участия в учебно-тренировочных сборах команд.

Уверены, это будет успешное сотрудничество!» – говорится в сообщении воронежского клуба в социальных сетях.

Отметим, что «Динамо-Брест» выступает в чемпионате Беларуси по футболу.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. «Факел» финишировал 11-м. Воронежская команда набрала 32 очка.