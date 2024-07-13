Аршавин: всю неделю читаю — то Соболев уже на базе «Зенита», то прошёл медосмотр

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Во-первых, это всё слухи. Я за эту неделю слышал, что Соболев завтра должен быть на базе, что уже прошёл медосмотр. Потом кто-то из «Спартака» говорит, что он игрок «Спартака» и о чём вы вообще говорите. Настолько разные высказывания! Я думаю, что, конечно, что-то есть. Наверняка. Но гадать на кофейной гуще нет смысла. Если он не перейдёт, то какой вообще сейчас смысл высказываться о нём как об игроке «Зенита»? Когда трансферы состоятся, их проще обсуждать», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.