Аршавин: никто не гонит Вендела или Клаудиньо из «Зенита», но замены им уже готовы

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о будущем полузащитников Вендела и Клаудиньо в стане петербургского «Зенита».

«Если уйдут двое, будет намного сложнее, чем если уйдёт кто-то один. «Зенит» уже сталкивался с похожей ситуацией в прошлом году. Ушли Кузяев и Малком — и возникли проблемы. Нынешнее межсезонье отличается от прошлого тем, что, по-моему, замены для этих игроков уже готовы на тот случай, если они уйдут.

Такого, чтобы кто-то кого-то гнал из «Зенита», безусловно, нет. Это игроки хорошего уровня, и они многое сделали для «Зенита». Их никто гнать не будет. Просто если придут хорошие предложения, думаю, наше руководство не станет их удерживать, а продаст», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.