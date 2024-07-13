Эсекьель Барко объяснил, как принял решение о переходе в «Спартак»

Полузащитник Эсекьель Барко рассказал, как им было принято решение о переходе в «Спартак» из «Ривер Плейт». Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что футболист вылетел из Аргентины в Россию для завершения трансфера в московский клуб.

«Да, без сомнения, это было сложно. Много смешанных чувств, мне было очень трудно покинуть этот великий клуб, но ничего, ведь это было решение, которое я принял вместе со своей семьёй. Я хочу наслаждаться новым шагом [в карьере], важным для меня и моей семьи.

Это решение было принято с трудом, ведь у меня трёхмесячная дочь. Однако я крайне рад этому шагу», — приводит слова Барко Sports Center в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее появлялась информация, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн.

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