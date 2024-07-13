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Андрей Аршавин: хотелось бы видеть «Ротор» в РПЛ

Андрей Аршавин: хотелось бы видеть «Ротор» в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о Волгограде, где сегодня, 13 июля, пройдёт матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Ваши впечатления от Волгограда?

— В Волгограде футбол любили всегда. Помню, мы сидели здесь и смотрели матч национальной сборной. По-моему в 2003 году, когда с молодёжкой в этом городе были. Я не играл, а был в основной сборной, но не попал в заявку на матч с Албанией. Тогда здесь кусок трибуны успели снести для того, чтобы обязательно строить стадион. Радостно, что такой город, в котором действительно любят футбол, теперь имеет хороший стадион. Хотелось бы видеть «Ротор» в РПЛ. Я давно на таком мероприятии не был — здорово на самом деле. Атмосфера раскочегарилась: сначала было много неразберихи, а потом всё наладилось. Мне кажется, что люди запомнят этот момент, – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Необычные названия футбольных клубов:

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