Аршавин: я бы хотел, чтобы Козлов был в «Зените», — он сильнее некоторых в команде

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о воспитаннике сине-бело-голубых Даниле Козлове, который нынешним летом перешёл в «Краснодар».

«Я бы хотел, что этот игрок был в «Зените». Считаю, что он сильнее отдельных игроков, которые сейчас есть в команде. Плюс у него есть перспективы. Он наш воспитанник и так далее. Козлов по каким-то своим причинам выбрал «Краснодар». Он объяснит это позже. Сейчас вряд ли будет отвечать откровенно. Безусловно, я желаю ему удачи. Мы в академии радуемся, что игрок перешёл во вторую команду России», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Козлов выступал в составе «Балтики». Он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Английские фанаты нашли полицейского, похожего на Саутгейта: