Барко, который близок к переходу в «Спартак», оценил свою игру за «Ривер Плейт»

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко, который близок к переходу в «Спартак», высказался о периоде выступлений за аргентинский клуб.

– Как вы проанализируйте время, проведённое в «Ривер Плейт»? Вы остались довольны? Или, с вашей точки зрения, вы могли бы сделать большее?

– Да, всегда можно сделать немного больше. Человек всегда самокритичен к себе. Я самокритичен и всегда старался изо всех сил, играя в этой футболке. Я старался дать лучшее команде, дать лучшее людям. Я всегда оставлял всего себя, — приводит слова Барко Sports Center в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко вылетел из Аргентины в Россию для завершения перехода в московский «Спартак». Аргентинский хавбек был замечен в аэропорту Буэнос-Айреса. Игрок дал интервью для местных СМИ, где заявил, что решение о переходе в другой клуб было непростым, но он принял его вместе со своей семьёй.