Первая тренировка Захаряна в «Реале Сосьедад» после отпуска составила 20 минут — MD

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сократил отпуск для того, чтобы приступить к тренировочному процессу с испанским клубом, однако первая тренировка 21-летнего футболиста после возвращения составила 20 минут. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, по истечении 20 минут Захарян удалился в раздевалку. Не сообщается, что российский полузащитник прервал тренировку из-за какого-либо повреждения.

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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