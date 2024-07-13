Наумов: Мусаев — тренер без большого опыта, «Зенит» будет фаворитом в Суперкубке

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о грядущем матче Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра состоится сегодня, 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» будет фаворитом, потому что он сильнее всех, и я думаю, что он победит. Счёт не будет очень крупным, «Зенит» выиграет со счётом 1:0 или 2:1.

Конечно, потери «Краснодара» скажутся в этом матче. Тем более Мурад Мусаев, что бы ни говорили, это тренер без большого опыта. Поэтому «Краснодар» вряд ли в этом сезоне будет претендовать на тройку в РПЛ», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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