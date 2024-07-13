Защитник «Спартака» Чернов: после ухода Джикии Зобнин стал самым авторитетным в команде

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, кто стал лидером красно-белых после ухода Георгия Джикии.

— После ухода Георгия Джикии из «Спартака» кто взял на себя бразды правления в коллективе?

— Видите, в матче с «Динамо» Зоба (Зобнин. — Прим. «Чемпионата») был нашим капитаном. Это самый авторитетный человек в команде, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сообщил, что в команде создали капитанский совет, в который вошли четыре футболиста: Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс.

Напомним, в летнее межсезонье Георгий Джикия, который был капитаном красно-белых, покинул команду.