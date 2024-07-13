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Ламину Ямалю исполнилось 17 лет за день до финала Евро-2024

Ламину Ямалю исполнилось 17 лет за день до финала Евро-2024
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Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль сегодня, 13 июля, празднует день рождения. Футболисту исполнилось 17 лет.

Отметим, что сейчас Ямаль находится в расположении национальной команды Испании. Ранее Ламин стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Ямаль является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн.

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Новости. Футбол
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