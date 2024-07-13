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Саутгейт: выходить в финалы стало более привычным делом для сборной Англии

Саутгейт: выходить в финалы стало более привычным делом для сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями от выхода национальной команды в финал Евро-2024.

«Совсем другие ощущения [по сравнению с финалом Евро-2020]. Сейчас у нас как у команды новый период, но уже есть опыт двух крупных турниров за плечами.

Думаю, что в этот раз мы меньше праздновали. Возможно, испытали чуть меньшее удовлетворение. Я не могу сказать, что это (выходы в финалы) стало для нас обыденностью, но стало немного более привычным делом. Вероятно, подобное звучит нелепо, учитывая историю сборной Англии», — приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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