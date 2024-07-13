Аршавин: в Суперкубке России буду болеть за ничью 2:2 и победу «Зенита» по пенальти

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» с «Краснодаром» в Суперкубке России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Понятно, что «Краснодар» подходит к этой игре не в оптимальном составе. С другой стороны: это первая игра сезона, тот же «Зенит» и «Краснодар» только вкатываются. Не думаю, что обе команды находятся в оптимальных кондициях. Даже на товарищеском Кубке перед сезоном «Зенит» пропустил в двух из трёх матчей по два мяча. В обороне не всё гладко пока. Обе команды любят и умеют атаковать. Поэтому голы будут с обеих сторон. Понятно, что я буду за «Зенит», но болел бы за ничью 2:2 и победу «Зенита» по пенальти. Мне так хочется», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.