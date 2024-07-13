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Непомнящий: не сказал бы, что у «Краснодара» проблемы с составом, но «Зенит» укрепился

Непомнящий: не сказал бы, что у «Краснодара» проблемы с составом, но «Зенит» укрепился
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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Краснодаром» в Суперкубке России, который пройдёт 13 июля и начнётся в 20:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не сказал бы, что у «Краснодара» большие проблемы с составом. Как обычно, в межсезонье есть изменения, но не такие, какие хотелось бы. Понятно, что у «Зенита» более благоприятная ситуация, чем у «Краснодара», но это не значит, что питерцы безоговорочные фавориты. У нас раньше сезон начинался весной, поэтому команды и тренеры перед чемпионатом находились в одном положении, все на нулевой отметке. Поэтому не факт, что «Зениту» будет легко.

Однако «Зенит» очень хорошо укрепился, к нему вопросов нет. Есть конкуренция и отечественные футболисты, которые громко о себе заявят. Мне бы так хотелось. В каждой игре футболисты «Зенита» будут мобилизованные, потому что стало больше конкуренции. А когда мало конкуренции внутри команды, то настрой другой. Но сейчас ситуация другая, Семак очень правильно поступает, что укрепляет состав», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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