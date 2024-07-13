Тренер сборной Канады: на Копе-2024 к нам отнеслись как к гражданам второго сорта

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш остался недоволен отношением к его команде на Кубке Америки — 2024.

«Инцидент с футболистами Уругвая (после матча полуфинала Уругвай — Колумбия (0:1) произошла потасовка между уругвайскими игроками и колумбийским фанатами. — Прим. «Чемпионата»)? Конечно, мы бы не хотели, чтобы семьи какого-либо из игроков подверглись опасности. Но я знаю, что, если бы наша команда отреагировала подобным образом, санкции были бы более серьёзными.

Наших игроков били по голове, их оскорбляли на расовой почве в прямом эфире и через социальные сети. С нами обращались как с гражданами второго сорта. Однако наши футболисты никогда не ругали судей, никогда не катались по земле, как дети, ожидая жёлтых карточек от арбитров», — приводит слова Марша Reuters.

Напомним, на Кубке Америки — 2024 сборная Канады дошла до полуфинала, где уступила Аргентине со счётом 0:2.

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